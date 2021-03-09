***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2020 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü 15 sanal katılım ve 4 fiziki katılım olmak üzere 19 yatırımcı konferansına katılmış ve analist ve kurumsal yatırım fonlarıyla toplamda 506 görüşme gerçekleştirmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul-bilgileriGenel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında böyle bir işlem gerçekleştirilmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıEşikleri aşan bir ilişkili taraf işlemi gerçekleştirilmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıEşiği aşan bir ilişkili taraf işlemi gerçekleştirilmemiştir.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/bagis-politikasiBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517918Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıYokturGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiYoktur1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBakınız: Esas Sözleşme madde 7.2 ve 7.3 https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/Anasozlesme21102020.pdfEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 26,21.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni2020 yılında dağıtılmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı2020 yılında dağıtılmıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı21/10/2020 0 % 80 % 0,01 % 79,99 https://img-turkcellweb.mncdn.com/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/2019GK-tutanak.pdf Yoktur. Yoktur. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882825İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunda yer almamaktadır. Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunda yer almamaktadır. Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunda yer almamaktadır. Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunda yer almamaktadır. Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet raporunda yer almamaktadır. Bakınız: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda Turkcell Grubu 2020 Finansal ve Operasyonel Performans bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıhttps://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ucret-politikasiFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun ekinde de yer alan SPK raporunun 5. dipnotunda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 8 8Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 50 2 2Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 100 % 67 0 0Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 67 6 6Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 67 3 3İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYapılmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamakta olup tüm yönetim kurulu üyelerinin A grubu imza yetkisi vardır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı12Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporunda Etkin Risk ve Kriz Yönetimi bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıBülent Aksuİcra başkanı / genel müdürün adıMurat ErkanYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetici sorumluluk sigortası poliçe limiti şirket sermayesinin %25'ini aşmadığı için açıklama yapılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 - %14 (Kadın üyemiz Ingrid M. Stenmark Ekim 2020 tarihinde görevinden istifa etmiştir).Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıBülent Aksu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/03/2019 Yoktur İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Hüseyin Aydın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/03/2019 Yoktur İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Tahsin Yazar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Afif Demirıran İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Nail Olpak İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıİnternet sitesinde yer almamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik KomiteŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriE-posta: etikbildirim@turkcell.com.tr Adres: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Etik Kurulu Aydınevler Mah. İnönü Cad. No.20, Küçükyalı / İstanbul3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim kurulu gerektiğinde Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumlulukları çerçevesinde sürece dahil olmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİşe alımda tüm süreçler, Fırsat Eşitliği Politikası göz önünde bulundurularak İK tarafından yürütülür. İşe alım sırasında a. T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklularda T.C.'de çalışma izni sahibi olmak b. Erkeklerde askerlik görevini tamamlamış olmak veya uygun görülen sürelerde tecilli olmak c. Kamu haklarından yoksun bulunmamak d. Çalışmasını engelleyici ve çevresini risk altına sokabilecek bir hastalığı olmaması e. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş bulunmak f. Zorunlu hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak g. Lisans mezunu olmak h. Unvan ve rol bazında belirlenecek olan özel şartlara (tecrübe, mezun olunan bölüm, sertifika vb.) haiz olmak vb. objektif kriterler göz önünde bulundurulur. ı. Turkcell Grup şirketlerinde çalışan kişilerin "Yakın Akrabaları" (Eş, kardeş, çocuk, anne, baba, amca, dayı, hala, teyze) Turkcell Grup Şirketlerinde işe alınamazlar. Tecrübesiz çalışanların işe alımı ise GnçYtnk vb programlar aracılığı ile yapılır. Dış aday başvuruları Kariyerim.turkcell.com.tr üzerinden yapılmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.turkcell.com.tr/todiekİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.turkcell.com.tr/todiekKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerToplumsal Sorumluluk, Sponsorlukİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketimiz için faaliyetlerinin adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesi esastır. Turkcell Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ("RYM") Politikası, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede yüksek standartlara olan bağlılığını göstermekte ve yansıtmaktadır. Turkcell, grup şirketlerinden de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele alanında bu standartlara uygun davranmasını beklemektedir. RYM Politikası'nın çizdiği ana çerçevede Nisan 2018'de söz konusu kurallara uyumun sağlanması için gerekli önleyici tedbirleri alan, risk bazlı eğitim ve iç iletişimi sağlayan bir RYM Programı Kurumsal Yönetim & RYM Program Ofisi kurularak yürütülmeye başlanmıştır. RYM Ofis'in kuruluşu ile birlikte, RYM uyum konularında Yönetim Kurulu, Komiteleri ve Üst Yönetime doğrudan ve etkin erişim kanalları oluşturulmuştur. RYM Ofis, RYM Programı kapsamında belirlenen değerler, kurallar ve süreçlerin iyi anlaşılabilmesi ve bunların Şirket dinamikleri ile birlikte yaşayan bir yapıya kavuşturulabilmesi için Turkcell içerisinde ilk temas noktası olarak yer almaktadır. (RYM Politikası hakkında daha detaylı bilgiye https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz). 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kurumsal Yönetim & RYM Program Ofisi, Kurumsal Yönetim & Sermaye Piyasaları Uyum Direktörlüğü adı altında, Yönetim Kuruluna doğrudan raporlayan özerk yapısıyla faaliyetlerine devam etmektedir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıhttps://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1103-turkcell-iletisim-hizmetleri-a-s, https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi, https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1103-turkcell-iletisim-hizmetleri-a-sKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce, Arapça (Kısmen) ve Rusça (Kısmen)2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu içerisinde Kurumsal Yönetimle ilgili Diğer Hususlar bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİnternet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Yönetim Kurulu Komiteleri" başlığı altında ve Faaliyet raporunun bir eki olan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu içerisinde 4.bölüm içerisinde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun eki olan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu içerisinde 4.bölüm altında sunulmaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda Türkiye Telekom Sektörü ve Şirketlerimizin Gelişmeleri bölümünde yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu ekinde de yer alan SPK raporunda 19. dipnotta yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun ekinde de yer alan SPK raporunun 1. dipnotunda yer almaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda Sosyal Değerlerimiz ve İlişkilerimiz bölümünde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuToplantıdan 5 gün önce.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıİnternet sitesinde yer almamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBöyle bir politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıİnternet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Yönetim Kurulu Komiteleri" başlığı altında ve Faaliyet raporunun bir eki olan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu içerisinde 4.bölümde yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleriBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Nail Olpak Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Afif Demirkıran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Tahsin Yazar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tahsin Yazar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nail Olpak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ali Serdar Yağcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Emre Alpman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Afif Demirkıran Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Bülent Aksu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Tahsin Yazar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tahsin Yazar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Afif Demirkıran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hüseyin Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Tahsin Yazar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Bülent Aksu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Nail Olpak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916670BIST