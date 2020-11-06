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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)

06.11.2020 19:02
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Açıklamalar

21.10.2020 tarihinde yapılan 2019 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uyum amacıyla hazırlanan esas sözleşme değişikliklerinin tescili ve ilanını takiben yapılan güncellemelerdir.



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Uyum Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.3. GENEL KURUL

1.4. OY HAKKI

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.
X Bakınız: Esas Sözleşme madde 7.2 ve 7.3 https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/yatirimci-iliskileri/documents/pdf/Anasozlesme21102020.pdf
1.5. AZLIK HAKLARI

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X 137/3 halel gelmemek üzere, Esas Sözleşme'nin 7.5. fıkrası hükmü nedeniyle “Kısmen” olarak işaretlenmiştir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.2. FAALİYET RAPORU

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886900


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