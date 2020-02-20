***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 4. çeyrek dönemine ve 2019 yılına ilişkin hazırlanan, UFRS'ye uyumlu mali tabloların kısa bir özeti şeklindeki İngilizce basın bülteni ve Türkçe tercümesine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820560BIST