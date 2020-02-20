***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 18:28
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 4. çeyrek dönemine ve 2019 yılına ilişkin hazırlanan, UFRS'ye uyumlu mali tabloların kısa bir özeti şeklindeki İngilizce basın bülteni ve Türkçe tercümesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820560
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1063
En Düşük
6,0806
18:056,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05317,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,84
|Açılış
|: 317,36
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
318,30
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8328
|7,8721
|% -0,08
|
|Frank
|6,1856
|6,2228
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6220
|1,6301
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|6,48
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,81
|59,81
|0,69
|