***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2020 09:35
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın ("Lifecell Ventures") sermayesi 12.000.000 EUR artırılmış olup, sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820683
BIST
11:05115.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -396,83
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:056,1128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:056,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6059
En Düşük
6,5655
11:05320,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,26
|Açılış
|: 320,98
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,28
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,35
|8.757.538
|% 11,60
|
|MRDIN
|5,74
|52.433.684
|% 11,24
|
|HUBVC
|30,80
|19.188.231
|% 9,07
|
|UNYEC
|5,19
|6.638.758
|% 8,58
|
|MIPAZ
|3,15
|48.412.814
|% -11,52
|
|LIDFA
|3,71
|185.611
|% -10,39
|
|ARMDA
|17,48
|158.320
|% -10,04
|
|HATEK
|8,37
|3.439.756
|% -9,71
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,25
|324.706.800
|% -0,84
|
|ASELS
|28,36
|264.979.418
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,67
|134.975.487
|% -1,48
|
|ODAS
|2,03
|111.125.558
|% -0,98
|
|PETKM
|3,90
|101.055.582
|% -1,02
|
|ODAS
|2,03
|111.125.558
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,50
|81.652.661
|% -1,96
|
|CEMAS
|1,23
|65.239.771
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,67
|134.975.487
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,17
|54.358.567
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8522
|7,8916
|% 0,21
|
|Frank
|6,1924
|6,2297
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6238
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|15,90
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,59
|58,59
|-0,72
|