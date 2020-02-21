***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMüşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri fonksiyonumuz altında yönetilen Müşteri Deneyimi Yönetimi direktörlüğümüz, şirketimizin farklı fonksiyonları altında faaliyet gösterecektir. 25 Temmuz 2017 tarihinde halihazırdaki görevine ek olarak müşteri deneyimi görevini de üstlenen Serkan Öztürk, görevine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821061BIST