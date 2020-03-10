***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 15:56
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Almanya'daki bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ile Deutsche Telekom iştiraki olan Telekom Deutschland Multibrand GmbH arasında pazarlama iş birliği, ilgili sözleşme doğrultusunda 30 Nisan 2020 tarihinde sona erecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826227
BIST
16:16103.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 7,22
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:166,1318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0150
|Açılış
|: 6,1365
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:166,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0508
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:16328,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,43
|Açılış
|: 328,39
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|5.329.300
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,14
|16.473.651
|% 13,24
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|HATEK
|8,54
|21.219.031
|% 8,79
|
|OYAYO
|5,62
|869.785
|% -14,98
|
|BURCE
|5,95
|1.810.196
|% -11,59
|
|AYCES
|7,55
|1.409.810
|% -11,07
|
|MAALT
|65,60
|5.888.444
|% -10,75
|
|TGSAS
|4,15
|3.362.072
|% -9,78
|
|THYAO
|10,43
|862.549.995
|% 0,48
|
|ASELS
|27,20
|779.948.031
|% -2,02
|
|GARAN
|9,48
|527.253.094
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,35
|355.599.979
|% 2,62
|
|ODAS
|1,82
|213.306.430
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,35
|355.599.979
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,23
|181.252.214
|% -2,38
|
|ODAS
|1,82
|213.306.430
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|144.657.239
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|113.436.128
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9708
|8,0107
|% -0,80
|
|Frank
|6,5665
|6,6060
|% -0,68
|
|Riyal
|1,6297
|1,6378
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-15,99
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.169
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-9,21
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,46
|
|Çeyrek
|524
|535
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|37,52
|37,52
|3,16
|