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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2020 15:56
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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Almanya'daki bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ile Deutsche Telekom iştiraki olan Telekom Deutschland Multibrand GmbH arasında pazarlama iş birliği, ilgili sözleşme doğrultusunda 30 Nisan 2020 tarihinde sona erecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826227


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