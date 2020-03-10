***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Almanya'daki bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ile Deutsche Telekom iştiraki olan Telekom Deutschland Multibrand GmbH arasında pazarlama iş birliği, ilgili sözleşme doğrultusunda 30 Nisan 2020 tarihinde sona erecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826227BIST