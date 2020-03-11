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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.03.2020 09:47
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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz, ING Bank A.Ş. iştiraki ING European Financial Services Plc ile 5 yıl vadeli, yıllık faiz maliyeti EURIBOR + %1,95 olan 50 milyon EUR tutarında yeşil kredi finansman sözleşmesi imzalamıştır.  Uluslararası kabul görmüş Yeşil Kredi Prensipleri dahilinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevreci dijital servisler ve yeşil binalar gibi alanlardaki yatırımlarda kullanılacak olan kredi, 5 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecektir.
Bu krediyle, şirketimizin finansman stratejisinin temel taşları olan ortalama vadenin uzatımı ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile beraber, sürdürülebilirlik perspektifi ağırlık kazanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826792


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 7,10 10.744.699 % 15,45  
ECILC 3,84 24.327.454 % 15,32  
DEVA 9,42 20.806.192 % 13,63  
VKING 3,28 7.276.050 % 10,81  
RTALB 2,10 2.019.635 % 9,38  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8938 7,9334 % -0,42  
Frank 6,5482 6,5876 % 0,38  
Riyal 1,6309 1,6391 % -0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 15,36  
Altın Gr. 328 328 1,91  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 0,17  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,02  
B. Petrol 37,41 37,41 0,19  
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