***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2020 09:47
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, ING Bank A.Ş. iştiraki ING European Financial Services Plc ile 5 yıl vadeli, yıllık faiz maliyeti EURIBOR + %1,95 olan 50 milyon EUR tutarında yeşil kredi finansman sözleşmesi imzalamıştır. Uluslararası kabul görmüş Yeşil Kredi Prensipleri dahilinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevreci dijital servisler ve yeşil binalar gibi alanlardaki yatırımlarda kullanılacak olan kredi, 5 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecektir.
Bu krediyle, şirketimizin finansman stratejisinin temel taşları olan ortalama vadenin uzatımı ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile beraber, sürdürülebilirlik perspektifi ağırlık kazanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826792
BIST
10:31101.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 500,76
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.035
En Düşük
100.200
10:316,1398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:316,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:31328,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,11
|Açılış
|: 328,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,10
|10.744.699
|% 15,45
|
|ECILC
|3,84
|24.327.454
|% 15,32
|
|DEVA
|9,42
|20.806.192
|% 13,63
|
|VKING
|3,28
|7.276.050
|% 10,81
|
|RTALB
|2,10
|2.019.635
|% 9,38
|
|OYAYO
|4,78
|440.673
|% -14,95
|
|SAYAS
|2,33
|118.071
|% -12,08
|
|BRKSN
|3,10
|606.208
|% -10,40
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|ASELS
|25,64
|191.730.454
|% -1,00
|
|THYAO
|10,03
|171.218.697
|% 0,60
|
|GARAN
|9,49
|86.617.998
|% 1,50
|
|TSPOR
|4,41
|60.781.925
|% -7,55
|
|GUBRF
|15,15
|44.091.807
|% -2,51
|
|IHLGM
|1,20
|37.110.669
|% 0,84
|
|ODAS
|1,70
|43.028.638
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,29
|30.991.697
|% 0,78
|
|KARSN
|1,54
|36.643.088
|% 1,99
|
|IHLAS
|0,65
|13.335.301
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8938
|7,9334
|% -0,42
|
|Frank
|6,5482
|6,5876
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6309
|1,6391
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,36
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,41
|37,41
|0,19
|