***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, ING Bank A.Ş. iştiraki ING European Financial Services Plc ile 5 yıl vadeli, yıllık faiz maliyeti EURIBOR + %1,95 olan 50 milyon EUR tutarında yeşil kredi finansman sözleşmesi imzalamıştır. Uluslararası kabul görmüş Yeşil Kredi Prensipleri dahilinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevreci dijital servisler ve yeşil binalar gibi alanlardaki yatırımlarda kullanılacak olan kredi, 5 yıllık vadesi sonunda tek seferde geri ödenecektir.Bu krediyle, şirketimizin finansman stratejisinin temel taşları olan ortalama vadenin uzatımı ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile beraber, sürdürülebilirlik perspektifi ağırlık kazanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826792BIST