***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 12 Mart 2020 tarihli toplantısındaBülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine Denetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Nail Olpak, Afif Demirkıran, Tahsin Yazar'dan oluşmasına Komite başkanlığına Nail Olpak'ın seçilmesine Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Tahsin Yazar, Afif Demirkıran, Hüseyin Aydın'dan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tahsin Yazar, Ingrid Maria Stenmark, Zeynel Korhan Bilek, Emre Alpman'dan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine Aday Gösterme Komitesi'nin Afif Demirkıran, Bülent Aksu, Tahsin Yazar'dan oluşmasına Komite başkanlığına Afif Demirkıran'ın seçilmesine Ücret Komitesi'nin Tahsin Yazar, Bülent Aksu, Nail Olpak'tan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesinekarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827737BIST