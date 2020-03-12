***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 18:46
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 12 Mart 2020 tarihli toplantısında
Bülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine Denetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Nail Olpak, Afif Demirkıran, Tahsin Yazar'dan oluşmasına Komite başkanlığına Nail Olpak'ın seçilmesine Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Tahsin Yazar, Afif Demirkıran, Hüseyin Aydın'dan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tahsin Yazar, Ingrid Maria Stenmark, Zeynel Korhan Bilek, Emre Alpman'dan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine Aday Gösterme Komitesi'nin Afif Demirkıran, Bülent Aksu, Tahsin Yazar'dan oluşmasına Komite başkanlığına Afif Demirkıran'ın seçilmesine Ücret Komitesi'nin Tahsin Yazar, Bülent Aksu, Nail Olpak'tan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827737
BIST
18:0593.640
En Yüksek
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330,29
En Düşük
316,45
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
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|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
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|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
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|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% -0,92
|
|Frank
|6,5749
|6,6146
|% -0,30
|
|Riyal
|1,6743
|1,6826
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-8,17
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|-1,21
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,17
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