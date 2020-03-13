***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 09:38
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu geri alım kararları kapsamında 12 Mart 2020 tarihinde, 2 milyon ABD Doları nominal değerde XS1803215869 kodlu Şirketimizin Eurobond'unu ortalama 95,875 ABD Doları fiyattan ve 1 milyon ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimizin Eurobond'unu ortalama 98,750 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 2.979.063 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827786
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
0
En Düşük
0
18:056,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
18:057,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
18:05322,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,31
|Açılış
|: 322,67
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% 0,00
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9136
|7,9533
|% 0,03
|
|Frank
|6,6709
|6,7111
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6778
|1,6862
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|10,98
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,66
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|33,86
|33,86
|0,64
|