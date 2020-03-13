***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu geri alım kararları kapsamında 12 Mart 2020 tarihinde, 2 milyon ABD Doları nominal değerde XS1803215869 kodlu Şirketimizin Eurobond'unu ortalama 95,875 ABD Doları fiyattan ve 1 milyon ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimizin Eurobond'unu ortalama 98,750 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 2.979.063 ABD Doları'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827786BIST