***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 13:59
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan ve Securities and Exchange Commission'a ("SEC") sunulan yıllık faaliyet raporu 20-F web sitemizde https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834202
BIST
16:0988.138
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -947,11
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.138
16:096,6727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0297
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:097,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0680
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:09344,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,14
|Açılış
|: 344,29
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|YAPRK
|7,43
|3.405.372
|% 9,91
|
|ITTFH
|2,33
|45.051.322
|% 9,91
|
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|
|IZTAR
|2,05
|317.211
|% 9,63
|
|RTALB
|4,62
|6.648.036
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.862.919
|% -9,90
|
|OSMEN
|6,22
|25.086
|% -9,20
|
|SAMAT
|1,62
|8.792.068
|% -8,47
|
|TSPOR
|3,22
|252.722.356
|% -6,12
|
|PGSUS
|33,46
|238.183.879
|% -6,69
|
|TUPRS
|79,00
|210.519.762
|% 1,61
|
|YKBNK
|1,84
|168.784.084
|% -1,60
|
|ODAS
|1,37
|119.784.782
|% -2,14
|
|IHLGM
|1,01
|114.360.673
|% -5,61
|
|ADESE
|1,10
|101.223.403
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,84
|168.784.084
|% -1,60
|
|ODAS
|1,37
|119.784.782
|% -2,14
|
|ZOREN
|1,11
|82.143.927
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2343
|8,2756
|% -0,38
|
|Frank
|6,8342
|6,8753
|% -1,17
|
|Riyal
|1,7641
|1,7730
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|13,28
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,48
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|0,06
|
|B. Petrol
|26,90
|26,90
|2,16
|
Seans Raporu
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16:22PENGD
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16:21EUKYO
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16:20XU030
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16:20XU100
Endeks 88, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 7, 389.00 milyon TL de
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16:20GSDHO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 583, 952 adet işlem