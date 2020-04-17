***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Ömer Barbaros Yiş, 17 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Sayın Yiş'e Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılar diliyoruz.Şirketimizde Strateji Direktörü olarak görev yapan Fatih Alper Ergenekon mevcut görevine ek olarak Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecektir.Fatih Alper Ergenekon, 1996 yılında lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında Berlin, Almanya'da OTA Vakfında proje uzmanı olarak başlayan Fatih Alper Ergenekon 1997 - 2000 yılları arasında I-BİMSA şirketinde danışman olarak çalışmıştır. 2002 yılında New York Rochester Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra 2002-2005 yılları arasında FedEx firmasının Memphis, Tenneesee, ABD merkez ofisinde Kıdemli Pazarlama Uzmanı görevini yürütmüştür. 2005 yılında Turkcell ailesine katılan Fatih Alper Ergenekon Pazarlama fonksiyonunun çeşitli bölümlerinde çalışmış 2006-2010 seneleri arasında Pazarlama Müdürü ve 2010 senesinden itibaren Pazarlama Direktörü olarak görev almıştır. Son olarak Eylül 2018 itibarıyla Strateji Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838895BIST