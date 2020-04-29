***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 22:12
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, halihazırda görevi vekaleten yürüten Sn. Fatih Alper Ergenekon atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841314
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05381,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,86
|Açılış
|: 381,06
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,88
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6305
|8,6738
|% -0,27
|
|Frank
|7,0991
|7,1419
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8440
|1,8533
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-1,69
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.502
|-13,10
|
|Tam
|2.509
|2.563
|-13,40
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-6,60
|
|Çeyrek
|613
|627
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,04
|24,04
|1,30
|