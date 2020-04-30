***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 09:11
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 27.07.2016 ve 16.02.2018 tarihli açıklamalarımızda yer alan Turkcell Özel Finansman A.Ş.'nin ("TÖFAŞ") kuruluş izninin iptali ve faaliyet izni başvurusunun geri çekilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841366
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9758
En Düşük
6,9408
18:057,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5751
En Düşük
7,5375
18:05383,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
384,03
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6550
|8,6984
|% 0,16
|
|Frank
|7,1080
|7,1509
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8455
|1,8547
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,57
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.515
|2,30
|
|Tam
|2.522
|2.576
|2,30
|
|Yarım
|1.229
|1.259
|1,10
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|25,87
|25,87
|1,65
|