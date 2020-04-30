***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 27.07.2016 ve 16.02.2018 tarihli açıklamalarımızda yer alan Turkcell Özel Finansman A.Ş.'nin ("TÖFAŞ") kuruluş izninin iptali ve faaliyet izni başvurusunun geri çekilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841366BIST