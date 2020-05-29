***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 23:16
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklamamız, ABD Securities and Exchange Commission'a ("SEC") yapılan açıklamanın Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 24/7 kapsamında Borsa İstanbul'a bildirilmesi amacıyla yapılmaktadır.
ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, SEC'nin ABD'de halka açık tüm şirketlere getirdiği ihtilaflı madenler* ("conflict minerals") ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkeleri olup olmadığına ilişkin açıklama yapma yükümlülüğü getirmektedir. Bu sebeple, ABD'de de halka açık bir şirket olan Turkcell tarafından, 2019 yılı için ihtilaflı madenler açıklaması hazırlanmıştır.
Turkcell, bu madenlerin kullanımını ve kaynağına ilişkin yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde, bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya rastlamamıştır. SEC'ye sunulan ilgili açıklamamız web sitemizde www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır.
* kasiterit, kolumbit - tantalit, altın, volframit ve türevleri olan kalay, tantal, tungsten ve altın.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847893
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,21
|Açılış
|: 379,60
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3988
|8,4410
|% 0,36
|
|Frank
|7,0616
|7,1041
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8090
|1,8181
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,99
|
|Altın Gr.
|379
|380
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.492
|18,60
|
|Tam
|2.533
|2.561
|11,50
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|9,30
|
|Çeyrek
|618
|626
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,11
|
|B. Petrol
|37,57
|37,57
|1,54
|