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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.05.2020 23:16
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aşağıdaki açıklamamız, ABD Securities and Exchange Commission'a ("SEC") yapılan açıklamanın Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 24/7 kapsamında Borsa İstanbul'a bildirilmesi amacıyla yapılmaktadır.
ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, SEC'nin ABD'de halka açık tüm şirketlere getirdiği ihtilaflı madenler* ("conflict minerals") ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkeleri olup olmadığına ilişkin açıklama yapma yükümlülüğü getirmektedir. Bu sebeple, ABD'de de halka açık bir şirket olan Turkcell tarafından, 2019 yılı için ihtilaflı madenler açıklaması hazırlanmıştır.
Turkcell, bu madenlerin kullanımını ve kaynağına ilişkin yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde, bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya rastlamamıştır. SEC'ye sunulan ilgili açıklamamız web sitemizde www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır.
* kasiterit, kolumbit - tantalit, altın, volframit ve türevleri olan kalay, tantal, tungsten ve altın.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847893


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
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Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
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