***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki açıklamamız, ABD Securities and Exchange Commission'a ("SEC") yapılan açıklamanın Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 24/7 kapsamında Borsa İstanbul'a bildirilmesi amacıyla yapılmaktadır.ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, SEC'nin ABD'de halka açık tüm şirketlere getirdiği ihtilaflı madenler* ("conflict minerals") ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkeleri olup olmadığına ilişkin açıklama yapma yükümlülüğü getirmektedir. Bu sebeple, ABD'de de halka açık bir şirket olan Turkcell tarafından, 2019 yılı için ihtilaflı madenler açıklaması hazırlanmıştır.Turkcell, bu madenlerin kullanımını ve kaynağına ilişkin yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde, bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya rastlamamıştır. SEC'ye sunulan ilgili açıklamamız web sitemizde www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır.* kasiterit, kolumbit - tantalit, altın, volframit ve türevleri olan kalay, tantal, tungsten ve altın.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847893BIST