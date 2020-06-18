***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 12:02
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklarımız ve Türkiye Varlık Fonu tarafından Şirketimizin hissedarlık yapısıyla ilgili yapılan duyurulara ilişkin açıklamadır. Şirketimiz söz konusu görüşmelerde taraf olmayıp ilgililerin açıklamaları çerçevesinde gelişmeleri takip etmektedir. Açıklamaların detayları KAP Platformunda ve ekli linklerde yer almaktadır.
www.tvf.com.tr/iletisim/duyurular/2020/turkiye-varlik-fonu-turkcellin-en-buyuk-ortagi-oluyor
www.turkcellforthefuture.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851772
BIST
12:40112.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.344,09
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.479
En Düşük
111.117
12:406,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8606
En Düşük
6,8330
12:407,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
12:40381,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,58
|Açılış
|: 381,63
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.624.282
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|166.061.968
|% 9,97
|
|KRDMA
|3,10
|43.111.391
|% 9,93
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,66
|2.793.299
|% -5,56
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|GLRYH
|16,57
|43.608.454
|% -3,89
|
|HURGZ
|1,35
|8.463.294
|% -3,57
|
|TCELL
|16,21
|1.145.416.810
|% 9,82
|
|KRDMD
|2,93
|782.141.701
|% 5,02
|
|TTKOM
|8,06
|552.138.939
|% 4,81
|
|ASELS
|32,18
|388.226.371
|% 1,07
|
|SASA
|10,92
|330.335.881
|% 3,02
|
|KRDMD
|2,93
|782.141.701
|% 5,02
|
|IHLGM
|1,58
|273.757.740
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,91
|278.973.607
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,37
|195.151.698
|% 1,48
|
|KARSN
|2,45
|277.029.054
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5503
|8,5931
|% -0,20
|
|Frank
|7,1973
|7,2407
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,69
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.498
|11,30
|
|Tam
|2.550
|2.563
|11,60
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|5,60
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|41,08
|41,08
|0,37
|