***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklarımız ve Türkiye Varlık Fonu tarafından Şirketimizin hissedarlık yapısıyla ilgili yapılan duyurulara ilişkin açıklamadır. Şirketimiz söz konusu görüşmelerde taraf olmayıp ilgililerin açıklamaları çerçevesinde gelişmeleri takip etmektedir. Açıklamaların detayları KAP Platformunda ve ekli linklerde yer almaktadır.www.tvf.com.tr/iletisim/duyurular/2020/turkiye-varlik-fonu-turkcellin-en-buyuk-ortagi-oluyorwww.turkcellforthefuture.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851772BIST