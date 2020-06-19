***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 09:26
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin toplamda %55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'deki paylarının tamamının Intralot Iberia Holding SAU'ya devrine yönelik işlem için Rekabet Kurulu onayı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851924
BIST
10:46113.833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.338,34
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:466,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 41,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 41,5100
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:467,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:463,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,04
|Açılış
|: 3,88
|
|Önceki Kapanış
|: 3,84
|
3,89
En Düşük
3,83
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,69
|855.611.576
|% 9,00
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|BURCE
|9,38
|2.974.077
|% 7,82
|
|GLRYH
|13,97
|2.218.757
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.624.181
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|YKGYO
|3,71
|13.621.175
|% -5,36
|
|KRDMD
|3,12
|1.463.044.972
|% 2,63
|
|TCELL
|17,69
|855.611.576
|% 9,00
|
|GARAN
|8,19
|311.061.812
|% 0,74
|
|ASELS
|32,48
|281.189.165
|% -0,37
|
|TKFEN
|17,24
|279.757.795
|% 5,12
|
|KRDMD
|3,12
|1.463.044.972
|% 2,63
|
|TSKB
|1,27
|112.566.177
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|144.196.270
|% 0,51
|
|PETKM
|4,08
|249.464.940
|% 0,99
|
|TCELL
|17,69
|855.611.576
|% 9,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4983
|8,5410
|% 0,08
|
|Frank
|7,1842
|7,2275
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|9,00
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.498
|11,70
|
|Tam
|2.549
|2.563
|12,00
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|5,80
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,87
|