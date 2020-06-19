***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin toplamda %55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'deki paylarının tamamının Intralot Iberia Holding SAU'ya devrine yönelik işlem için Rekabet Kurulu onayı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851924BIST