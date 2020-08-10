***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2020 08:58
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, China Development Bank ("CDB") ile Grubun 3 yıl içerisinde yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 500 milyon Avro tutarında, Avro ve Çin Yuan'ı cinsinden kullanılabilecek kredi anlaşması imzalamıştır. Kredilerin vadesi 8 yıl olup, ilk 3 yılı anapara geri ödemesizdir. 3 yıllık geri ödemesiz dönem (kullanım dönemi) sonrasındaki 5 yıl içerisinde aşağıdaki tablo çerçevesinde geri ödeme yapılacaktır. Kredinin yıllık faiz oranı Avro dilim için Euribor+%2,29, Çin Yuan'ı dilim içinse sabit %5,15'tir.
Taksit
Ödeme Tarihi
Anapara Geri Ödeme Oranı
1 10.10.2023 %1,25
2 10.04.2024 %1,25
3 10.10.2024 %2,50
4 10.04.2025 %2,50
5 10.10.2025 %10,00
6 10.04.2026 %10,00
7 10.10.2026 %10,00
8 10.04.2027 %15,00
9 10.10.2027 %15,00
10 10.04.2028 %15,00
11 07.08.2028 %17,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867034
BIST
11:421.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:427,3375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:428,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1027
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:42480,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,95
|Açılış
|: 480,17
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|185.881
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.325.642
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|364.031
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,58
|1.142.197.823
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,92
|632.834.412
|% -2,04
|
|GARAN
|6,60
|293.435.234
|% 0,30
|
|SASA
|12,94
|251.350.871
|% 3,77
|
|BIMAS
|64,65
|221.726.163
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,92
|632.834.412
|% -2,04
|
|ASELS
|17,58
|1.142.197.823
|% 4,71
|
|KARSN
|2,72
|174.708.015
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,61
|168.042.106
|% -1,88
|
|ODAS
|2,21
|114.920.568
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5578
|9,6057
|% 0,75
|
|Frank
|7,9868
|8,0349
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9524
|1,9622
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.208
|3.290
|-9,48
|
|Yarım
|1.550
|1.592
|-4,58
|
|Çeyrek
|778
|796
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,03
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|