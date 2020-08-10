***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, China Development Bank ("CDB") ile Grubun 3 yıl içerisinde yapılacak altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla 500 milyon Avro tutarında, Avro ve Çin Yuan'ı cinsinden kullanılabilecek kredi anlaşması imzalamıştır. Kredilerin vadesi 8 yıl olup, ilk 3 yılı anapara geri ödemesizdir. 3 yıllık geri ödemesiz dönem (kullanım dönemi) sonrasındaki 5 yıl içerisinde aşağıdaki tablo çerçevesinde geri ödeme yapılacaktır. Kredinin yıllık faiz oranı Avro dilim için Euribor+%2,29, Çin Yuan'ı dilim içinse sabit %5,15'tir.TaksitÖdeme TarihiAnapara Geri Ödeme Oranı1 10.10.2023 %1,252 10.04.2024 %1,253 10.10.2024 %2,504 10.04.2025 %2,505 10.10.2025 %10,006 10.04.2026 %10,007 10.10.2026 %10,008 10.04.2027 %15,009 10.10.2027 %15,0010 10.04.2028 %15,0011 07.08.2028 %17,50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867034BIST