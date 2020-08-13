***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 18:59
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren 2020 2. çeyrek dönemine ilişkin hazırlanan, UFRS'ye uyumlu mali tabloların kısa bir özeti şeklindeki İngilizce basın bülteni ve Türkçe tercümesine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868814
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05458,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,86
|Açılış
|: 458,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.464.103
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3339
|7,3361
|% 0,03
|
|Euro
|8,6726
|8,6773
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,5522
|9,6001
|% 0,26
|
|Frank
|8,0224
|8,0707
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9480
|1,9578
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|31,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|6,27
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|1,22
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,25
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,34
|