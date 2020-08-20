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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2020 17:59
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ("BTK") nezdinde ilgili mevzuat uyarınca yapılan başvuruya ilişkin tarafımıza bugün tebliğ edilen 13 Ağustos 2020 tarihli BTK kararı aşağıda kamunun bilgisine sunulmuştur.
"Turkcell Holding AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu %51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde hisse devrine ilişkin yürütülecek işlemler sonucunda
    a. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden %26,2'sine tekabül eden kısmının Şirkette kontrol unsurunu sağlayacak şekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye,
    b. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden %24,8'ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings SARL'a ait olacak şekilde devrine izin verilmesi, 
(…) 
hususlarında karar alınmıştır."
Ortaklarımız ve Türkiye Varlık Fonu'nun KAP'a gönderdiği açıklamalara istinaden söz konusu devir işlemi süreci devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870442


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DGGYO 10,67 11.493.797 % 10,00  
KLNMA 46,20 16.644.443 % 10,00  
BERA 8,47 31.453.485 % 10,00  
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Altın Gr. 458 458 5,60  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,51  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,13  
B. Petrol 44,75 44,75 -0,62  
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