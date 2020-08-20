***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ("BTK") nezdinde ilgili mevzuat uyarınca yapılan başvuruya ilişkin tarafımıza bugün tebliğ edilen 13 Ağustos 2020 tarihli BTK kararı aşağıda kamunun bilgisine sunulmuştur."Turkcell Holding AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu %51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde hisse devrine ilişkin yürütülecek işlemler sonucundaa. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden %26,2'sine tekabül eden kısmının Şirkette kontrol unsurunu sağlayacak şekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye,b. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden %24,8'ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings SARL'a ait olacak şekilde devrine izin verilmesi,(…)hususlarında karar alınmıştır."Ortaklarımız ve Türkiye Varlık Fonu'nun KAP'a gönderdiği açıklamalara istinaden söz konusu devir işlemi süreci devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870442BIST