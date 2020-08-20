***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 17:59
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ("BTK") nezdinde ilgili mevzuat uyarınca yapılan başvuruya ilişkin tarafımıza bugün tebliğ edilen 13 Ağustos 2020 tarihli BTK kararı aşağıda kamunun bilgisine sunulmuştur.
"Turkcell Holding AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu %51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde hisse devrine ilişkin yürütülecek işlemler sonucunda
a. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden %26,2'sine tekabül eden kısmının Şirkette kontrol unsurunu sağlayacak şekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye,
b. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden %24,8'ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings SARL'a ait olacak şekilde devrine izin verilmesi,
(…)
hususlarında karar alınmıştır."
Ortaklarımız ve Türkiye Varlık Fonu'nun KAP'a gönderdiği açıklamalara istinaden söz konusu devir işlemi süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870442
BIST
17:541.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:547,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0614
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:548,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0692
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:54460,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,48
|Açılış
|: 460,00
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,18
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:54
|OZBAL
|4,40
|64.219.028
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.493.797
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.644.443
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.453.485
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|64.385.642
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|174.837.159
|% -9,97
|
|RTALB
|52,40
|950.143.344
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,10
|4.138.745.234
|% 7,16
|
|PETKM
|4,65
|3.929.081.940
|% 9,93
|
|GARAN
|7,16
|1.039.220.018
|% -1,65
|
|RTALB
|52,40
|950.143.344
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|867.898.820
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.929.081.940
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|867.898.820
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.481.013
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|606.436.227
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,55
|261.816.248
|% 3,33
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3480
|7,3500
|% 0,84
|
|Euro
|8,6999
|8,7076
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,6382
|9,6865
|% 1,17
|
|Frank
|8,0485
|8,0970
|% 1,38
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,76
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|13,38
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,62
|
Seans Raporu
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