***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.06.2020 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ingrid Maria Stenmark ve Sn. Christopher James Powell bugün (22.10.2020) itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifaen ayrılmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883144BIST