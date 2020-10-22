***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 19:32
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2020 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ingrid Maria Stenmark ve Sn. Christopher James Powell bugün (22.10.2020) itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifaen ayrılmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883144
BIST
18:051.198
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.214
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1.197
18:057,9432
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|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
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7,9317
18:059,3974
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18:05486,05
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491,61
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
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|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
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|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
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|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9362
|7,9432
|% 0,07
|
|Euro
|9,3793
|9,3974
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,3556
|10,4076
|% 1,13
|
|Frank
|8,7161
|8,7686
|% 1,41
|
|Riyal
|2,1106
|2,1212
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,10
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,04
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Seans Raporu
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