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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2020 18:19
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlüğüne 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Ali Serdar Yağcı atanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi hükmü çerçevesinde Şirketimizde görev yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Ali Serdar Yağcı
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü
e-mail: ali.yagci@turkcell.com.tr
Tel: +90 212 313 1888
Emre Alpman
Kurumsal Yönetim ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Programı Ofisi Yöneticisi 
e-mail: emre.alpman@turkcell.com.tr
Tel: +90 212 313 2222
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans No : 203743
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans No : 700292 
Ali Serdar Yağcı, lisans eğitimini 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2009 yılında University of Exeter'de Finans ve Yatırım Bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 2010 yılında ING Bank'ta Proje ve Yapılandırılmış Finansman Uzmanı olarak başlamış, ardından 2012 – 2016 yılları arasında SOCAR Türkiye'de sırasıyla Proje Finansmanı Uzmanı ve Müdürü ve 2016 – 2017 yıllarında Summa International Construction şirketinde Proje Finansmanı Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017 yılı Mayıs ayında Turkcell'e katılan Ali Serdar Yağcı, Hazine ve Sermaye Piyasaları Yönetimi Direktörlüğünde Borç Yönetimi Müdürü görevini yürütmüştür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888494


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