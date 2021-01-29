***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Ingrid Maria Stenmark'ın istifasıyla boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Figen Kılıç'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906399BIST