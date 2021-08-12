***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 18:44
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Strateji Direktörlüğü bünyesinde yönetilen iş geliştirme faaliyetlerinin teknoloji ve ticari şeklinde ayrılmadan daha odaklı yönetilebilmesi ve projelendirilmesi, konsolide strateji yönetiminin gerçekleştirilebilmesi, yurt dışı iştirak yönetiminin daha yakından ve Şirketimiz stratejileri ile koordineli bir şekilde yönetilebilmesi ve iştirakler arasında sinerji fırsatlarından daha fazla faydalanılabilmesi ihtiyaçları gözetilerek Turkcell Strateji Direktörlüğü'nün faaliyet ve sorumluluk alanının genişletilerek Strateji Genel Müdür Yardımcılığı şeklinde örgütlenmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. M. Akif Konar atanmıştır. M. Akif Konar, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun olmuş ve 1997 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1995-2004 yılları arasında sırasıyla Belbim A.Ş.'de Uzman, Vestel Şirketler Grubu'nda Uygulama Uzmanı, Opet Petrolcülük A.Ş.'de Sistem Geliştirme Müdürü olarak çalışmış, 2004-2006 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Üretim Planlama Müdürlüğü ve Yatırım Planlama ve Projeler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. THY'deki kariyerine Amerika ve Uzakdoğu Bölge Müdürü olarak devam eden Konar, 2007 yılında Üretim Planlama Başkanlığı görevine getirilmiştir. 2010 yılında Pazarlama ve Satış Başkanı olan Konar, Nisan 2013 tarihinden bu yana THY bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) olarak görev yapmaktadır. Konar, ayrıca 2010-2013 yıllarında SunExpress'te Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış, 2014-2015 yıllarında aynı şirketin Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. 2018 yılından itibaren ise TCI Kabin İçi Sistemleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Konar, İngilizce bilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957751
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0694
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0570
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05482,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,12
|Açılış
|: 482,63
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5528
|8,5555
|% -0,80
|
|Euro
|10,0667
|10,0813
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,8046
|11,8638
|% -0,99
|
|Frank
|9,2435
|9,2992
|% -0,80
|
|Riyal
|2,2774
|2,2888
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-0,01
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD