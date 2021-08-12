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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.08.2021 18:44



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde Strateji Direktörlüğü bünyesinde yönetilen iş geliştirme faaliyetlerinin teknoloji ve ticari şeklinde ayrılmadan daha odaklı yönetilebilmesi ve projelendirilmesi, konsolide strateji yönetiminin gerçekleştirilebilmesi, yurt dışı iştirak yönetiminin daha yakından ve Şirketimiz stratejileri ile koordineli bir şekilde yönetilebilmesi ve iştirakler arasında sinerji fırsatlarından daha fazla faydalanılabilmesi ihtiyaçları gözetilerek Turkcell Strateji Direktörlüğü'nün faaliyet ve sorumluluk alanının genişletilerek Strateji Genel Müdür Yardımcılığı şeklinde örgütlenmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. M. Akif Konar atanmıştır. M. Akif Konar, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun olmuş ve 1997 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1995-2004 yılları arasında sırasıyla Belbim A.Ş.'de Uzman, Vestel Şirketler Grubu'nda Uygulama Uzmanı, Opet Petrolcülük A.Ş.'de Sistem Geliştirme Müdürü olarak çalışmış, 2004-2006 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Üretim Planlama Müdürlüğü ve Yatırım Planlama ve Projeler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. THY'deki kariyerine Amerika ve Uzakdoğu Bölge Müdürü olarak devam eden Konar, 2007 yılında Üretim Planlama Başkanlığı görevine getirilmiştir. 2010 yılında Pazarlama ve Satış Başkanı olan Konar, Nisan 2013 tarihinden bu yana THY bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) olarak görev yapmaktadır. Konar, ayrıca 2010-2013 yıllarında SunExpress'te Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış, 2014-2015 yıllarında aynı şirketin Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. 2018 yılından itibaren ise TCI Kabin İçi Sistemleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Konar, İngilizce bilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957751


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