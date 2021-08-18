***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu yazılım ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, bu amaçla yazılımcı yetiştirmek, Şirketimize, iştiraklerine ve ülke içindeki ve dışındaki diğer taraflara bu kapsamda hizmet vermek ve/veya mevzuat çerçevesinde izin verilen diğer alanlarda faaliyet göstermek üzere bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Bu süreç yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958968BIST