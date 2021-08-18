***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 15:11
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu yazılım ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, bu amaçla yazılımcı yetiştirmek, Şirketimize, iştiraklerine ve ülke içindeki ve dışındaki diğer taraflara bu kapsamda hizmet vermek ve/veya mevzuat çerçevesinde izin verilen diğer alanlarda faaliyet göstermek üzere bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Bu süreç yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958968
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.451
15:018,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4983
En Düşük
8,4027
15:019,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
15:01487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,37
|Açılış
|: 487,47
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|AGYO
|3,74
|50.097.483
|% 10,00
|
|UFUK
|22,52
|980.676
|% 9,96
|
|YONGA
|23,64
|970.410
|% 9,95
|
|MARKA
|5,01
|3.736.487
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|81.153.590
|% 9,86
|
|KUTPO
|54,80
|47.356.558
|% -7,98
|
|EUHOL
|3,34
|25.472.863
|% -7,48
|
|VKING
|6,99
|42.621.052
|% -7,17
|
|PRZMA
|4,16
|12.010.297
|% -6,73
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% -6,17
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|THYAO
|12,25
|556.086.815
|% -1,53
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|TUPRS
|101,90
|453.079.616
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|VAKBN
|3,58
|259.125.958
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,84
|122.155.095
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4753
|8,4786
|% 0,56
|
|Euro
|9,9419
|9,9448
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6462
|11,7046
|% 0,85
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2552
|2,2666
|% 0,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|
Seans Raporu
15:01
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16:35
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16:20
ARZUM, BEYAZ, HATEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında