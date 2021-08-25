***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2021 18:30
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Ali Rıza Esmen atanmıştır.
Ali Rıza Esmen, Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 1997 yılında mezun olup, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. 2004 yılında Dowling College New York'ta İşletme üzerine master programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında State University of New York Nassau Community College English Language Institute'de Direktör Yardımcısı olarak başlayıp, akabinde Dowling College English Language Institute'de Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2007-2009 yılları arasında uçak bakım ve onarım hizmetleri sağlayıcısı MyTechnic'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Esmen, 2012-2015 yılları arasında da Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'de İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren ise EUAS International ICC'de İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960466
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