***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 16:22
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, Paycell markasıyla yenilikçi ödeme çözümleri sunan bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut ve farklı pazarlarda büyümesinin hızlandırılarak iş hacminin büyütülmesi stratejisi kapsamında, şirkete kaynak sağlanması amacıyla kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirmeye karar vermiştir. Satış sürecinin yönetimi için yatırım bankası J.P. Morgan Securities plc'ye yetki verilecek olup, potansiyel yatırımcılarla görüşmeler bu ay itibarıyla başlatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974770
BIST
16:311.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 25,42
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
16:319,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0762
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:3111,2565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0559
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:31560,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 11,83
|Açılış
|: 560,29
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:29
|GLYHO
|1,98
|290.906.078
|% 10,00
|
|TETMT
|190,80
|7.691.197
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.174.327
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.911.583
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|140.039.968
|% 9,95
|
|BASGZ
|28,04
|10.305.457
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.747.036
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|265.803.087
|% -8,50
|
|CANTE
|12,11
|80.678.332
|% -6,85
|
|FRIGO
|2,62
|20.188.660
|% -6,09
|
|THYAO
|16,72
|2.577.667.116
|% 7,32
|
|GARAN
|10,57
|2.001.671.119
|% 1,83
|
|ISCTR
|6,13
|705.459.795
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,98
|681.074.460
|% 3,47
|
|TSKB
|1,57
|676.823.101
|% 4,67
|
|TSKB
|1,57
|676.823.101
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,98
|681.074.460
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,13
|248.053.110
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,02
|398.515.568
|% 1,51
|
|GARAN
|10,57
|2.001.671.119
|% 1,83
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7141
|9,7175
|% 0,80
|
|Euro
|11,2500
|11,2606
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1387
|13,2045
|% -0,11
|
|Frank
|10,6150
|10,6789
|% 0,80
|
|Riyal
|2,5849
|2,5978
|% 0,90
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|22,10
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,77
|
|Cumhuriyet
|3.705
|3.761
|65,00
|
|Tam
|3.686
|3.779
|60,42
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,22
|
|Çeyrek
|894
|914
|14,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,18
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|2,43
|
Seans Raporu
16:29
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16:42DEVA
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16:41
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16:41XU100
Endeks 1, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 19, 501.00 milyon TL de
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16:41CEOEM
Yüzde 7.66 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 639, 064 adet işlem