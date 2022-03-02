***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 19:53
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021, 05.01.2022, 03.02.2022, 11.02.2022, 23.02.2022, 01.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMTIS Holdings S.a.r.l tarafından tarafımıza 22 Şubat 2022 tarihinde ulaşan Genel Kurul Gündemine Madde Eklenmesi Talebine İlişkin İhbarname'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmesi neticesinde ihbarname konusu taleplerin, 2 Şubat 2022 tarihli ihbarnameden farklılık içermemesi sebebiyle, aynı tarihte kamuya açıklanan 11 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer verilen gerekçeler çerçevesinde cevaplanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006627
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2301
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2343
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7411
En Düşük
15,4208
18:05869,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,90
|Açılış
|: 869,87
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0966
|14,1287
|% 1,68
|
|Euro
|15,6586
|15,7808
|% 1,77
|
|Sterlin
|18,8140
|18,9084
|% 1,94
|
|Frank
|15,2561
|15,3480
|% 1,25
|
|Riyal
|3,7506
|3,7694
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-25,18
|
|Altın Gr.
|870
|870
|1,52
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|5,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
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17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT