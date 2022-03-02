***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021, 05.01.2022, 03.02.2022, 11.02.2022, 23.02.2022, 01.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIMTIS Holdings S.a.r.l tarafından tarafımıza 22 Şubat 2022 tarihinde ulaşan Genel Kurul Gündemine Madde Eklenmesi Talebine İlişkin İhbarname'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmesi neticesinde ihbarname konusu taleplerin, 2 Şubat 2022 tarihli ihbarnameden farklılık içermemesi sebebiyle, aynı tarihte kamuya açıklanan 11 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer verilen gerekçeler çerçevesinde cevaplanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006627BIST