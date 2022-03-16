***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021, 17.02.2022, 25.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Nisan 2022'de yapılması planlanan Turkcell Yatırımcı ve Analist Günü, son dönemdeki uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerin yarattığı belirsizlikler sebebiyle ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Ukrayna operasyonlarımızı da kapsayacak şekilde 23 Mart 2022 Çarşamba günü genel bir bilgilendirme telekonferansı yapılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010765BIST