***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 09:17
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021, 17.02.2022, 25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12 Nisan 2022'de yapılması planlanan Turkcell Yatırımcı ve Analist Günü, son dönemdeki uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerin yarattığı belirsizlikler sebebiyle ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Ukrayna operasyonlarımızı da kapsayacak şekilde 23 Mart 2022 Çarşamba günü genel bir bilgilendirme telekonferansı yapılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010765
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
0
En Düşük
0
17:5914,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0395
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7635
En Düşük
14,6641
17:5916,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1275
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2300
En Düşük
16,0705
17:59906,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,90
|Açılış
|: 906,97
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
904,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKFGY
|2,50
|45.262.339
|% 0,00
|
|AGHOL
|33,54
|19.246.046
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|5.968.691
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,77
|880.508
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,44
|16.326.770
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|45.262.339
|% 0,00
|
|AGHOL
|33,54
|19.246.046
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|5.968.691
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,77
|880.508
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,44
|16.326.770
|% 0,00
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% 0,00
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 0,00
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,00
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 0,00
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% 0,00
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 0,00
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7289
|14,7503
|% 0,35
|
|Euro
|16,1649
|16,2249
|% 0,84
|
|Sterlin
|19,1680
|19,2642
|% 0,32
|
|Frank
|15,6057
|15,6997
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9145
|3,9341
|% 0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-3,14
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,95
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866