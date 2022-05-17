***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Lifecell Ventures Coöperatief U.A. ("Lifecell Ventures")'nin, 1.752.494.197 EUR olan sermayesi, 903.468 EUR artırılarak 1.753.397.665 EUR'ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031026BIST