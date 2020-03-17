***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında 17 Mart 2020 tarihinde, toplam 406.290 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler 12,26 - 12,35 TL fiyat aralığında ve 12,31 TL ortalama maliyet ile gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 5.000.834 TL'dir. Bu işlemle birlikte Şirket sermayesindeki payımız %0,749 seviyesine ulaşmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/03/2020 406.290 0 406.290 16.077.517 16.483.807 % 0,731 % 0,731 % 0,749 % 0,749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830212BIST