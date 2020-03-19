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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

19.03.2020 21:59
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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde, toplam 410.000 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler 12,09 - 12,25 TL fiyat aralığında ve 12,18 TL ortalama maliyet ile gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 4.993.204 TL'dir. Bu işlemle birlikte Şirket sermayesindeki payımız %0,768 seviyesine ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/03/2020 410.000 0 410.000 16.483.807 16.893.807 % 0,749 % 0,749 % 0,768 % 0,768




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830906


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 31.780,30 1.105.244 % 10,00  
ISFIN 2,86 211.296.427 % 10,00  
ISGSY 3,08 38.562.301 % 10,00  
MRSHL 35,20 525.321 % 10,00  
TUKAS 8,80 524.452 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5238 7,5616 % 0,14  
Frank 6,6031 6,6429 % -0,95  
Riyal 1,7348 1,7435 % 0,84  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.478 -8,10  
Altın Gr. 311 311 1,12  
Cumhuriyet 2.072 2.104 -13,00  
Tam 2.055 2.107 -23,75  
Yarım 993 1.019 -11,49  
Çeyrek 498 510 -5,75  
Gümüş.Ons 12,14 12,18 0,18  
Gümüş Gr. 2,57 2,57 0,07  
B. Petrol 28,31 28,31 3,43  
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