***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2020 20:57
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") Telekomünikasyon 62071775 62071775 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 48719900 48667898 TRY 99,89 Bağlı Ortaklık
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") Bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri yatırımları 2974076134 2974076134 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") Telekomünikasyon, televizyon yayıncılığı ve içerik hizmetleri 2530178387 2530178387 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. ("Turkcell Satış") Satış, dağıtım, altyapı ve veri hizmetleri 9325000 9325000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") Telekomünikasyon yatırımları 110617 110617 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") Araştırma ve geliştirme 3700000 3700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 345343444 345343444 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") Sigorta acentelik faaliyetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş. ("Rehberlik Hizmetleri") Rehberlik hizmetleri 1808162 1806227 TRY 99,89 Bağlı Ortaklık
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") Ödeme hizmetleri ve elektronik para 7875000 7875000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ("İnteltek") Bilgi ve eğlence servisleri 10000000 5500000 TRY 55 Bağlı Ortaklık
lifecell LLC ("lifecell") Telekomünikasyon 24492034071 24492034071 UAH 100 Bağlı Ortaklık
Lifecell Ventures Coöperatief U.A. ("Lifecell Ventures") Telekomünikasyon yatırımları 1715744377 1715744377 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") Gayrimenkul yatırımları 863400000 863400000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.("Beltel") Telekomünikasyon yatırımları 650753000 650753000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") Telekomünikasyon 1263707108 1010965686 BYR 80 Bağlı Ortaklık
LLC Ukrtower ("Kule Ukrayna") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 2052627084 2052627084 UAH 100 Bağlı Ortaklık
LLC Global Bilgi ("Global Ukrayna") Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 47226374 47225754 UAH 99,99 Bağlı Ortaklık
Turkcell Europe GmbH ("Turkcell Europe") Telekomünikasyon 36000000 36000000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
LLC Lifetech ("Lifetech") Bilgi işlem, programlama, teknik destek 41500 33200 BYR 80 Bağlı Ortaklık
Turkcell Finansman A.Ş. Tüketici finansmanı 575000000 575000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. Elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış 10500000 10500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Lifecell Digital Limited Telekomünikasyon 400000 400000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
LLC Paycell ("Paycell LLC") Tüketici finans servisi 28000000 28000000 UAH 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Özel Finansman A.Ş Tüketici finansmanı 35000000 35000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Beltower LLC ("Beltower") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 152384 152384 BYR 100 Bağlı Ortaklık
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") Elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek 150000000 28500000 TRY 19 İştirak
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş Hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler 600000 200000 TRY 33,3 İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
Yaani Digital B.V. ("Yaani") Internet arama motoru ve tarayıcı hizmetleri 10 10 USD 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821059
BIST