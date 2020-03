***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBÜLENT AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bürokrat 07.03.2019 İcrada Görevli Değil Temmuz 2016 - Temmuz 2018 tarihleri arasında Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 07.03.2019'dan beri YK üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı - T. Eximbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Dünya Bankası nezdinde ülkemiz Guvernör Vekili - Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) nezdinde ülkemiz Guvernör Vekili - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde ülkemiz Guvernör Vekili - İslami Kalkınma Bankası (IDB) nezdinde ülkemiz İcra Direktörü - Asya Kalkınma Bankası (ADB) nezdinde ülkemiz Guvernörü - Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) nezdinde ülkemiz Guvernörü - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası (ECOBANK) nezdinde ülkemiz Guvernörü - Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) nezdinde ülkemiz Guvernörü - KOSGEB İcra Komitesi, Komite Üyesi - Hüda Gıda San. Tic. Ltd. Şti, Kurucu Ortak Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi ÜyesiHÜSEYİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.03.2019 İcrada Görevli Değil 08.03.2019'dan beri YK üyesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi - Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAFİF DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 06.03.2020 İcrada Görevli Değil AK Parti Dış İlişkileri Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi BaşkanıNAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 06.03.2020 İcrada Görevli Değil Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı - Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı - Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TURK EXIMBANK) Yönetim Kurulu Üyesi - Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Üyesi - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyesi - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyesi - Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Kurucular Kurulu Üyesi - (İTO) Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) Mütevelli Heyeti Üyesi - İlim Yayma Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi - Huzur Hastanesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi - İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV) Mütevelli Heyeti Üyesi - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi - Kandilli Kulübü Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Üyesi - Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Üyesi - İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi - Aydın Lisesi Mezunlar Derneği (ALMED) Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi ÜyesiCHRISTOPHER JAMES POWELL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2019 İcrada Görevli Değil 13.12.2019'dan beri YK üyesi ATTL Holdings UK Limited, Direktör - Cukurova Telecom Holdings, Direktör - Turkcell Holdings A.S., Direktör Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediINGRID MARIA STENMARK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil 29.03.2018'den beri YK üyesi Telia Company CEO Ofis İş Mesuliyeti & Strateji Yöneticisi -TeliaSonera Asia Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi - TeliaSonera UTA Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi - Sonera Holding B.V., Direktör -Telia Resurs AB Yönetim Kurulu Üyesi - Telia Netherland Holding AB Yönetim Kurulu Üyesi -Turkcell Holdings A.S. Yönetim Kurulu Üyesi - Telia Holding AB Yönetim Kurulu Üyesi - TV4 AB Yönetim Kurulu Başkanı - MTV OY Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTAHSİN YAZAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.03.2020 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Müşaviri - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Müşaviri - Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ( EPİAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı