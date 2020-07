***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") Telekomünikasyon 62071775 62071775 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGlobal Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 48719900 48667898 TRY 99,89 Bağlı OrtaklıkTurktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") Bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri yatırımları 2974076134 2974076134 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSuperonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") Telekomünikasyon, televizyon yayıncılığı ve içerik hizmetleri 2530178387 2530178387 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. ("Turkcell Satış") Satış, dağıtım, altyapı ve veri hizmetleri 9325000 9325000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEast Asian Consortium B.V. ("Eastasian") Telekomünikasyon yatırımları 110617 110617 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") Araştırma ve geliştirme 3700000 3700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 345343444 345343444 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") Sigorta acentelik faaliyetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkRehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş. ("Rehberlik Hizmetleri") Rehberlik hizmetleri 1808162 1806227 TRY 99,89 Bağlı OrtaklıkTurkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") Ödeme hizmetleri ve elektronik para 7875000 7875000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkİnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ("İnteltek") Bilgi ve eğlence servisleri 10000000 5500000 TRY 55 Bağlı Ortaklıklifecell LLC ("lifecell") Telekomünikasyon 24492034071 24492034071 UAH 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Ventures Coöperatief U.A. ("Lifecell Ventures") Telekomünikasyon yatırımları 1727744377 1727744377 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") Gayrimenkul yatırımları 863400000 863400000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBeltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.("Beltel") Telekomünikasyon yatırımları 650753000 650753000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkCJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") Telekomünikasyon 1263707108 1010965686 BYR 80 Bağlı OrtaklıkLLC Ukrtower ("Kule Ukrayna") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 2052627084 2052627084 UAH 100 Bağlı OrtaklıkLLC Global Bilgi ("Global Ukrayna") Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 47226374 47225754 UAH 99,99 Bağlı OrtaklıkTurkcell Europe GmbH ("Turkcell Europe") Telekomünikasyon 36000000 36000000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkLLC Lifetech ("Lifetech") Bilgi işlem, programlama, teknik destek 41500 33200 BYR 80 Bağlı OrtaklıkTurkcell Finansman A.Ş. Tüketici finansmanı 575000000 575000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. Elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış 10500000 10500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Digital Limited Telekomünikasyon 400000 400000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLLC Paycell ("Paycell LLC") Tüketici finans servisi 28000000 28000000 UAH 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Özel Finansman A.Ş Tüketici finansmanı 35000000 35000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBeltower LLC ("Beltower") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 152384 152384 BYR 100 Bağlı OrtaklıkTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") Elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek 150000000 28500000 TRY 19 İştirakSofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş Hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler 600000 200000 TRY 33,3 İş Ortaklıklarındaki YatırımlarYaani Digital B.V. ("Yaani") Internet arama motoru ve tarayıcı hizmetleri 10 10 USD 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş. Dijital servis, hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve sunulması 56400000 56400000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. Radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetini internet ortamından sunmak 15100000 15100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. Radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinde bulunmak 10100000 10100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Bulut Çözümleri A.Ş. Bulut çözümleri ve bu kapsamdaki diğer hizmetleri sunmak 6100000 6100000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861044BIST