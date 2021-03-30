***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBÜLENT AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.03.2019 İcrada Görevli Değil Temmuz 2016 - Temmuz 2018 tarihleri arasında Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüda Gıda San. Tic. Ltd. Şti, Kurucu Ortak Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi ÜyesiHÜSEYİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.03.2019 İcrada Görevli Değil Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAFİF DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 06.03.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi BaşkanıNAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 06.03.2020 İcrada Görevli Değil Pak Yatirim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı - Nora Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı - Omn İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı - Avrupa Otoyolu Yatirim ve İşletme A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi - Kmo Anadolu Otoyol İşletmesi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi - Marmara Otoyolu Yatirim ve İşletme A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi - Marmara Otoyol İnşaati Adi Ortakliği Ticari İşletmesi, Yönetim Kurulu Üyesi - Krp Otoyol Inşaati Adi Ortakliği Ticari İşletmesi, Yönetim Kurulu Üyesi - T. Eximbank A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi - Arikonak Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Naryuva Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narören Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Kirkkavak Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Nargüvem Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narboz Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Naryayla Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Nardeniz Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narkas Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narger Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narsa Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narbel Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narba Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narka Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narya Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narkoca Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Kurfalli Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narma Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narkan Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narbal Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Nartok Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narkara Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi ÜyesiTAHSİN YAZAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.03.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824811 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi BaşkanıFİGEN KILIÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Kıbrıs Türk Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı - TÜBİTAK BİLTEG Danışma Kurulu Üyesi Hayır 26.2 TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT ERKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Murat Erkan, Haziran 2008'de Turkcell'e Superonline Genel Müdürü olarak katılmıştır. Aralık 2015'te Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenmiştir. 30 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.OSMAN YILMAZ Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Osman Yılmaz 1 Ağustos 2016 tarihinde Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetimi Direktörü olarak Turkcell'e katılmıştır. 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Turkcell Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.İZZET SERHAT DEMİR Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Üst Düzey Yönetici Serhat Demir, Mayıs 2015 itibarıyla Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell'e katılmıştır. Ayrıca 16 Mart 2020 itibarıyla, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmektedir. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.KADRİ ÖZDAL Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kadri Özdal, Şubat 2016'da Turkcell Alternatif Satış Kanalları Direktörü olarak başlamıştır. Sırasıyla münhasır olmayan kanallar ile dijital satış kanallarını yönetmiştir. Son olarak da Bireysel Kanallar Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 26 Eylül 2019 itibarıyla Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.CEYHUN ÖZATA Kurumsal ve Ev Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Ceyhun Özata, Turkcell Superonline'da, 2002 yılından itibaren Proje Müdürlüğü, Online Satış Müdürlüğü, CRM & Direkt Satış Direktörlüğü ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2008 - 2015 yılları arasında Turkcell Superonline'da bireysel satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Son olarak Turkcell Ev ve Küçük - Orta Ölçekli İşletmeler Satış Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 26 Eylül 2019 itibarıyla Turkcell Kurumsal ve Ev Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketinde tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.FATİH ALPER ERGENEKON Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2005 yılında Turkcell ailesine katılan Fatih Alper Ergenekon Pazarlama fonksiyonunun çeşitli bölümlerinde çalışmış 2006-2010 seneleri arasında Pazarlama Müdürü ve 2010 senesinden itibaren Pazarlama Direktörü olarak görev almıştır. Eylül 2018 - Ocak 2021 tarihleri arasında Strateji Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 29 Nisan 2020 itibarıyla Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.ATAÇ TANSUĞ Dijital Servisler ve Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Ataç Tansuğ, 2013 yılında Turkcell Superonline Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2016'da Turkcell'de Transmisyon & Temel Şebeke Planlama Direktörü ve son olarak 2017'de Dijital Servisler & Çözümler Teknoloji Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 26 Eylül 2019 itibarıyla Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.SERKAN ÖZTÜRK Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Serkan Öztürk, Turkcell'e 2000 yılında Proje Yöneticisi olarak katılmıştır. Eylül 2015'den itibaren Bilgi ve İletişim Teknolojilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Serkan Öztürk, 2017-2019 yılları arasında ek olarak Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadırAZİZ GEDİZ SEZGİN Şebeke Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Gediz Sezgin, 1995 yılında Turkcell'e Şebeke Mühendisi olarak katılmıştır. Eylül 2015 tarihinde Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu göreve atanmadan önce Bilgi ve İletişim Teknolojileri Grup Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Uygulama Operasyonları Direktörlüğü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fonksiyonunda Servis Şebeke Direktörlüğü görevlerini ve Teknoloji Fonksiyonunda farklı yönetsel görevler yürütmüştür. Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.ALİ TÜRK Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Ali Türk, Mayıs 2016 tarihi itibarıyla Turkcell'de Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921657BIST