***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBÜLENT AKSU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.03.2019 İcrada Görevli Değil Temmuz 2016 - Temmuz 2018 tarihleri arasında Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüda Gıda San. Tic. Ltd. Şti, Kurucu Ortak Evet 26.2 TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi ÜyesiFİGEN KILIÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Kıbrıs Türk Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı - TÜBİTAK BİLTEG Danışma Kurulu Üyesi Hayır 26.2 TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi ÜyesiHÜSEYİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.03.2019 İcrada Görevli Değil Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 26.2 TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Üye DeğilTAHSİN YAZAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.03.2020 İcrada Görevli Değil Hayır 26.2 TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiŞENOL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 15.04.2021 İcrada Görevli Değil Hayır 26.2 TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Bağımsız Üye DeğilJULIAN MICHAEL SIR JULIAN HORN-SMITH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 15.04.2021 İcrada Görevli Değil eBuilder AB Yönetim Kurulu Başkanı - Digicel Group Yönetim Kurulu Üyesi - FTSE Directorships Danışman - AlixPartners Danışman - UBS Investment Bank Danışman Evet Bağımsız Üye DeğilAFİF DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist 06.03.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928569 Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiNAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 06.03.2020 İcrada Görevli Değil Pak Yatirim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı - Nora Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı - Omn İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı - Avrupa Otoyolu Yatirim ve İşletme A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi - Kmo Anadolu Otoyol İşletmesi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi - Marmara Otoyolu Yatirim ve İşletme A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi - Marmara Otoyol İnşaati Adi Ortakliği Ticari İşletmesi, Yönetim Kurulu Üyesi - Krp Otoyol Inşaati Adi Ortakliği Ticari İşletmesi, Yönetim Kurulu Üyesi - T. Eximbank A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi - Arikonak Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Naryuva Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narören Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Kirkkavak Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Nargüvem Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narboz Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Naryayla Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Nardeniz Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narkas Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narger Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narsa Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narbel Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narba Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narka Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narya Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narkoca Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Kurfalli Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narma Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narkan Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narbal Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Nartok Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi - Narkara Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928569 Değerlendirilmedi Denetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHÜSEYİN ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 15.04.2021 İcrada Görevli Değil İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi - South Florida Üniversitesi Öğretim Üyesi - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Danışmanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928569 Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938562BIST