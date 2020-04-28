GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28.04.2020 21:28
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2020
Karar Sayısı
1655
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN  9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN        KARAR TARİHİ: 28/04/2020                                                                         KARAR SAYISI : 1655 Şirketimizce hazırlanan 01/01/2020 – 31/03/2020 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 28/04/2020 tarih ve 1655 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda   a.Tarafımızca incelendiğini,  b.Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c.Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.    Saygılarımızla,      Nail Olpak Denetim Komitesi Başkanı Afif Demirkıran Denetim Komitesi Üyesi Tahsin Yazar                                                                                                                                           Denetim Komitesi Üye                                                                                    Murat Erkan CEO/Genel Müdür Osman Yılmaz Genel Müdür Yardımcısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840959


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.707
Değişim :  -0,55% |  -559,88
Açılış :  101.543  
Önceki Kapanış :  101.267  
En Yüksek
101.918 En Düşük
100.621
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 9,57 36.754.527 % 10,00  
UZERB 3,08 329.163 % 10,00  
PAPIL 13,20 47.513.903 % 10,00  
TKURU 11,33 620.895 % 10,00  
SONME 5,94 2.504.209 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6668 8,7103 % 0,10  
Frank 7,1469 7,1900 % 0,20  
Riyal 1,8533 1,8626 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 -7,96  
Altın Gr. 383 383 -2,15  
Cumhuriyet 2.454 2.511 -14,40  
Tam 2.518 2.572 -14,80  
Yarım 1.227 1.257 -7,20  
Çeyrek 615 629 -3,60  
Gümüş.Ons 15,07 15,11 -0,10  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 22,75 22,75 -0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru