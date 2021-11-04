***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2021 18:34
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
1771
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 04/11/2021 KARAR SAYISI : 1771 Şirketimizce hazırlanan 01/01/2021 – 30/09/2021 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 04/11/2021 tarih ve 1771 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş özet konsolide finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda a.Tarafımızca incelendiğini, b.Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c.Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Nail Olpak Denetim Komitesi Başkanı Afif Demirkıran Denetim Komitesi Üyesi Hüseyin Arslan Denetim Komitesi Üyesi Murat Erkan CEO/Genel Müdür Osman Yılmaz Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974926
BIST
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|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|NUGYO
|12,46
|694.471
|% 5,86
|
|KONTR
|77,45
|3.474.562
|% 3,61
|
|AKSA
|24,38
|1.288.166
|% 3,04
|
|ISBIR
|55,70
|178.853
|% 2,58
|
|BASGZ
|25,24
|758.689
|% -9,99
|
|DOBUR
|57,40
|465.457
|% -9,96
|
|KARYE
|16,44
|2.942.892
|% -7,74
|
|DARDL
|2,80
|1.116.707
|% -5,08
|
|ERBOS
|128,00
|927.104
|% -3,18
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
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|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|142,70
|799.873.295
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,71
|539.291.130
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
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|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 0,00
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|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
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|VAKBN
|3,71
|539.291.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7229
|9,7292
|% 0,48
|
|Euro
|11,2420
|11,2507
|% 0,22
|
|Sterlin
|13,0883
|13,1540
|% 0,27
|
|Frank
|10,6182
|10,6822
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5858
|2,5988
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,52
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
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|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,05
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