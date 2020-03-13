***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.03.2020 12:43
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(12.03.2020 tarihli açıklamamız ilgili şablondan tekrar geçilmektedir.)
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 12 Mart 2020 tarihli toplantısında
Bülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine Denetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Nail Olpak, Afif Demirkıran, Tahsin Yazar'dan oluşmasına Komite başkanlığına Nail Olpak'ın seçilmesine Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Tahsin Yazar, Afif Demirkıran, Hüseyin Aydın'dan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tahsin Yazar, Ingrid Maria Stenmark, Zeynel Korhan Bilek, Emre Alpman'dan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine Aday Gösterme Komitesi'nin Afif Demirkıran, Bülent Aksu, Tahsin Yazar'dan oluşmasına Komite başkanlığına Afif Demirkıran'ın seçilmesine Ücret Komitesi'nin Tahsin Yazar, Bülent Aksu, Nail Olpak'tan oluşmasına Komite başkanlığına Tahsin Yazar'ın seçilmesine
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828372
BIST
13:1095.423
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.830.292
|% 10,00
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|UZERB
|2,22
|218.754
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|
|KUYAS
|1,06
|5.554.837
|% 9,28
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|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|BNTAS
|1,79
|6.240.303
|% 7,19
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|AKGRT
|5,04
|3.471.631
|% -15,72
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|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
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|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
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|MEGAP
|1,62
|138.964
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|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
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|ASELS
|24,90
|535.459.686
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|THYAO
|8,79
|472.425.217
|% 3,66
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|GARAN
|9,12
|276.166.418
|% 4,35
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|YKBNK
|2,21
|184.637.343
|% 3,76
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|KRDMD
|2,03
|156.061.586
|% 1,50
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|ODAS
|1,30
|131.350.693
|% -1,52
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|IHLGM
|0,89
|85.044.975
|% -1,11
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|YKBNK
|2,21
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|KRDMD
|2,03
|156.061.586
|% 1,50
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|EKGYO
|1,18
|77.141.600
|% 2,61
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,8636
|7,9031
|% -0,60
|
|Frank
|6,5995
|6,6393
|% -0,95
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|Riyal
|1,6634
|1,6717
|% -0,82
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,07
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|Altın Gr.
|318
|318
|-2,13
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|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|-9,56
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,63
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|Çeyrek
|510
|522
|-2,31
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|Gümüş.Ons
|15,74
|15,76
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
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|B. Petrol
|35,06
|35,06
|1,84
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