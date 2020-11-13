***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.11.2020 18:19
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden Ingrid Maria Stenmark ve Zeynel Korhan Bilek'in üyelikten ayrılmaları nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerimizden Nail Olpak'ın ve Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü Ali Serdar Yağcı'nın komiteye üye olarak atanmalarına, bu çerçevede komite üyelerinin Tahsin Yazar (Başkan), Nail Olpak, Emre Alpman ve Ali Serdar Yağcı'dan oluşmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888495
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