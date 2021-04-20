***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2021 17:03
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Sn. Bülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar vermiştir.
Komiteler Üyeler
Denetim Komitesi Nail Olpak (Başkan), Afif Demirkıran, Hüseyin Arslan
Riskin Erken Saptanması Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Bülent Aksu, Tahsin Yazar
Kurumsal Yönetim Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Nail Olpak, Ali Serdar Yağcı, Emre Alpman
Aday Gösterme Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Bülent Aksu, Figen Kılıç
Ücret Komitesi Nail Olpak (Başkan), Bülent Aksu, Hüseyin Arslan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929662
BIST
18:051.365
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
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|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
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|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
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|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
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|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1153
|8,1211
|% 0,41
|
|Euro
|9,7752
|9,7795
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2825
|11,3391
|% 0,07
|
|Frank
|8,8368
|8,8900
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1580
|2,1688
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,56
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,74
|0,03
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|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-1,27
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Seans Raporu
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