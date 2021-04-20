***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Sn. Bülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar vermiştir.Komiteler ÜyelerDenetim Komitesi Nail Olpak (Başkan), Afif Demirkıran, Hüseyin ArslanRiskin Erken Saptanması Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Bülent Aksu, Tahsin YazarKurumsal Yönetim Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Nail Olpak, Ali Serdar Yağcı, Emre AlpmanAday Gösterme Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Bülent Aksu, Figen KılıçÜcret Komitesi Nail Olpak (Başkan), Bülent Aksu, Hüseyin Arslanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929662BIST