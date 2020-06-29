***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -199 348.500 42.484 490.785Yeni Bakiye100.000 -199 348.500 42.484 490.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 10.186 10.219Kar Dağıtımı42.484 -42.484Diğer42.484 -42.484Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -166 390.984 10.186 501.004Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Yeni Bakiye100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-68 8.111 8.043 8.043Kar Dağıtımı92.110 -92.110 0Diğer92.110 -92.110 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -373 483.094 8.111 590.832 590.832Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER319.664 92.396 412.060 63.695 235.015 298.710GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER2 319.664 82.784 402.448 63.695 196.580 260.275Cayılamaz Taahhütler319.664 82.784 402.448 63.695 196.580 260.275Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri319.664 82.784 402.448 63.695 196.580 260.275Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 9.612 9.612 0 38.435 38.435Alım Satım Amaçlı İşlemler0 9.612 9.612 0 38.435 38.435Para ve Faiz Swap İşlemleri0 9.612 9.612 0 38.435 38.435Swap Para Alım İşlemleri4.802 4.802 19.159 19.159Swap Para Satım İşlemleri4.810 4.810 19.276 19.276EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.688 2.688 3.689 3.689EMANET KIYMETLER2.688 2.688 3.689 3.689Emanete Alınan Menkul Değerler2.688 2.688 3.689 3.689REHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI322.352 92.396 414.748 67.384 235.015 302.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.300 11.218Alınan Faizler52.847 45.586Ödenen Faizler-28.150 -3.622Alınan Ücret ve Komisyonlar20.537 11.069Elde Edilen Diğer Kazançlar9.734 -21.057Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.204 -13.301Ödenen Vergiler-6.500 -6.542Diğer-27.964 -915Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-75.253 115.534Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-41.367 -2.782Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.101 -13.353Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.440 7.133Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-18.287 86.191Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)42.830Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-7.260 -4.485Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-70.953 126.752YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.345 -736Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-100 -769Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7.886Diğer-6.441 33FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-291Kiralamaya İlişkin Ödemeler-291Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.236 -44.619Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-63.663 81.397Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar622.756 469.042Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar559.093 550.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)8.111 10.186DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-68 33Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-68 33Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-87 42Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 -9Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.043 10.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)600.147 40.174 640.321 571.361 92.357 663.718Nakit ve Nakit Benzerleri518.933 40.080 559.013 531.621 92.156 623.777Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 33.815 23 33.838 107 89.276 89.383Bankalar4 485.189 40.066 525.255 530.586 2.894 533.480Para Piyasalarından Alacaklar0 1.001 1.001Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-71 -9 -80 -73 -14 -87Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 81.214 81.214 39.740 39.740Devlet Borçlanma Senetleri81.214 81.214 39.740 39.740Türev Finansal Varlıklar3 94 94 0 201 201Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı94 94 201 201İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)18.574 18.574 20.228 20.228MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.088 4.088 4.320 4.320Diğer4.088 4.088 4.320 4.320YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 333 333 1.716 1.716DİĞER AKTİFLER (Net)17 5.441 14.450 19.891 2.805 6.475 9.280VARLIKLAR TOPLAMI628.583 54.624 683.207 600.430 98.832 699.262YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 69.812 1 69.813 19.117 68.983 88.100ALINAN KREDİLERPARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 0 118 118 261 261Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı118 118FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 309 5.825 6.134 6.425 6.425KARŞILIKLAR9 6.665 6.665 12.441 0 12.441Çalışan Hakları Karşılığı6.065 6.065 11.613 11.613Diğer Karşılıklar600 600 828 828CARİ VERGİ BORCU10 6.321 6.321 4.200 4.200ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 3.324 3.324 3.675 1.371 5.046ÖZKAYNAKLAR11 590.832 590.832 582.789 582.789Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-373 -373 -305 -305Kar veya Zarar491.205 491.205 483.094 483.094Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı483.094 483.094 390.984 390.984Dönem Net Kâr veya Zararı8.111 8.111 92.110 92.110YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI677.263 5.944 683.207 622.222 77.040 699.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 50.965 44.717Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler78Bankalardan Alınan Faizler45.560 35.410Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.716Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.689 9.229Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.689 9.229FAİZ GİDERLERİ (-)2 -28.150 -3.785Mevduata Verilen Faizler-28.070 -1.461Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-22 -2.248Kiralama Faiz Giderleri-56 -75Diğer Faiz Giderleri-2 -1NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ22.815 40.932NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ20.478 11.044Alınan Ücret ve Komisyonlar10 20.537 11.069Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-59 -25Gayri Nakdi Kredilere-2 -2Diğer-57 -23TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 -5.570 -21.153Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-3.495 -25.716Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-745 -134Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.330 4.697DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 180 96FAALİYET BRÜT KÂRI37.903 30.919BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )0 -890DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -2.059PERSONEL GİDERLERİ (-)-8.102 -6.768DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -15.028 -7.571NET FAALİYET KARI (ZARARI)12.714 15.690BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.714 15.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -4.603 -5.504Cari Vergi Karşılığı-3.199 -3.702Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.404 -1.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)8.111 10.186DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9 8.111 10.186Grubun Karı (Zararı)8.111 10.186Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853351BIST