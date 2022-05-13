***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022Yeni Bakiye100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-88 53.870 53.782 53.782Kar Dağıtımı100.295 -100.295 0 0Diğer100.295 -100.295 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -455 583.839 53.870 736.804 736.804Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -527 583.389 165.442 848.304 848.304Yeni Bakiye100.000 -527 583.389 165.442 848.304 848.304Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48 93.897 93.945 93.945Kar Dağıtımı165.442 -165.442 0 0Diğer165.442 -165.442Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -479 748.831 93.897 942.249 942.249Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.736.453 1.784.247 3.520.700 717.647 785.089 1.502.736GARANTİ VE KEFALETLER1 0 0TAAHHÜTLER2 1.077.220 713.737 1.790.957 426.497 424.647 851.144Cayılamaz Taahhütler1.077.220 713.737 1.790.957 426.497 424.647 851.144Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.077.220 713.737 1.790.957 426.497 424.647 851.144TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR659.233 1.070.510 1.729.743 291.150 360.442 651.592Alım Satım Amaçlı İşlemler659.233 1.070.510 1.729.743 291.150 360.442 651.592Para ve Faiz Swap İşlemleri659.233 1.070.510 1.729.743 291.150 360.442 651.592Swap Para Alım İşlemleri659.233 205.170 864.403 291.150 34.155 325.305Swap Para Satım İşlemleri865.340 865.340 326.287 326.287EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.689 3.689 2.688 2.688EMANET KIYMETLER3.689 3.689 2.688 2.688Emanete Alınan Menkul Değerler3.689 3.689 2.688 2.688REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.740.142 1.784.247 3.524.389 720.335 785.089 1.505.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı152.515 -4.599Alınan Faizler63.946 130.978Ödenen Faizler-17.136 -89.394Alınan Ücret ve Komisyonlar18.768 12.228Elde Edilen Diğer Kazançlar26.854 11.714Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-42.158 -22.454Ödenen Vergiler89.358 -19.729Diğer12.883 -27.942Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-186.113 747.718Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-65.446 -22.054Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.739 8.494Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)10.414 764.725Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-127.342 -3.447Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-33.598 743.119YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.357 -3.364Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-62 -1.098Diğer2.419 -2.266FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.874 1.920Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.315 -1.002Diğer22.189 2.922Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi70.678 57.755Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)41.311 799.430Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar823.887 761.110Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar865.198 1.560.540Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)93.897 53.870DİĞER KAPSAMLI GELİRLER48 -88Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar48 -88Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60 -110Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12 22Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.945 53.782Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)271.208 806.137 1.077.345 581.882 388.706 970.588Nakit ve Nakit Benzerleri60.350 804.848 865.198 437.393 386.494 823.887Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 59.211 205.554 264.765 197.939 132.789 330.728Bankalar4 147 599.407 599.554 240.618 253.761 494.379Para Piyasalarından Alacaklar1.001 1.001Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9 -113 -122 -1.164 -56 -1.220Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 210.858 210.858 144.489 144.489Devlet Borçlanma Senetleri210.858 210.858 144.489 144.489Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar3 0 1.289 1.289 0 2.212 2.212Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 1.289 1.289 0 2.212 2.212İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Krediler7 0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklar12 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)9 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)10 0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)11 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)30.227 30.227 32.456 32.456MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.079 4.079 4.011 4.011Diğer4.079 4.079 4.011 4.011YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 5.874 5.874 9.446 9.446DİĞER AKTİFLER (Net)17 6.294 11.909 18.203 1.090 10.506 11.596VARLIKLAR TOPLAMI317.682 818.046 1.135.728 628.885 399.212 1.028.097YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 92.274 245 92.519 82.105 82.105ALINAN KREDİLER3 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 0 2.169 2.169 2.020 2.020Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.169 2.169 2.020 2.020FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 17 41.642 41.659 81 39.704 39.785KARŞILIKLAR9 14.966 14.966 33.526 33.526Çalışan Hakları Karşılığı14.307 14.307 31.925 31.925Diğer Karşılıklar659 659 1.601 1.601CARİ VERGİ BORCU10 36.455 36.455 21.521 21.521ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 5.711 5.711 836 836ÖZKAYNAKLAR11 942.249 942.249 848.304 848.304Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-479 -479 -527 -527Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar veya Zarar842.728 842.728 748.831 748.831Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı748.831 748.831 583.389 583.389Dönem Net Kâr veya Zararı93.897 93.897 165.442 165.442YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.091.672 44.056 1.135.728 986.373 41.724 1.028.097Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 63.946 130.978Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler695 4.283Bankalardan Alınan Faizler15.334 117.464Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler784 1.171Menkul Değerlerden Alınan Faizler47.131 8.060Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar47.131 8.060Diğer Faiz GelirleriFAİZ GİDERLERİ (-)2 -17.136 -89.394Mevduata Verilen Faizler-15.754 -89.137Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.250 -154Kiralama Faiz Giderleri-129 -89Diğer Faiz Giderleri-3 -14NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ46.810 41.584NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ18.654 12.159Alınan Ücret ve Komisyonlar18.768 12.228Diğer10 18.768 12.228Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-114 -69Gayri Nakdi Kredilere-5 -3Diğer-109 -66TEMETTÜ GELİRLERİ5 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 110.059 41.824Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)94.535 19.943Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.080 2.697Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)19.604 19.184DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 1.350 1.569FAALİYET BRÜT KÂRI176.873 97.136BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -57 -1.102DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -6.531 -1.482PERSONEL GİDERLERİ (-)-21.079 -11.227DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -20.329 -13.211NET FAALİYET KARI (ZARARI)128.877 70.114BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)128.877 70.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -34.980 -16.244Cari Vergi Karşılığı-31.420 -14.970Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.560 -1.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)93.897 53.870DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9 93.897 53.870Grubun Karı (Zararı)93.897 53.870Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030223BIST