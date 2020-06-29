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***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.06.2020 20:10
GÜNCEL HABERLER



***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/06/2020
Karar Sayısı
212
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

31/03/2020 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş ekteki Finansal Tablolar, Müdürler Kurulu tarafından incelendi. Akabinde, 01.11.2006 tarihli Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına göre uygunluğunun , ilgili dönemlere ait bağımsız denetim raporları da dikkate alınarak onaylanmasına  oy birliği ile karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853354


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.320,00 2.504.960 % 10,00  
DGKLB 2,75 248.586.925 % 10,00  
BJKAS 2,75 201.085.689 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.859.127 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.553.596 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4037 8,4459 % -0,34  
Frank 7,1787 7,2220 % -0,34  
Riyal 1,8226 1,8317 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 1,07  
Altın Gr. 391 391 -0,03  
Cumhuriyet 2.530 2.550 9,90  
Tam 2.604 2.617 10,20  
Yarım 1.265 1.280 5,00  
Çeyrek 633 641 2,50  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 0,06  
Gümüş Gr. 3,93 3,93 0,00  
B. Petrol 41,83 41,83 0,90  
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