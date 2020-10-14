***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 14:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TTL Fon 2020 3. Çeyrek Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.194,83 % 0,01002 % 0,2935 % 2.929
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.238,99
15:331.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:337,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:339,3371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:33486,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,66
|Açılış
|: 486,21
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ESEN
|12,43
|1.023.660
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|127.853.445
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.318.296
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.501.046
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.561.035
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.810.865.290
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,75
|2.182.661.740
|% 4,43
|
|ODAS
|3,72
|1.672.873.488
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,05
|1.334.744.356
|% 9,32
|
|SISE
|6,73
|725.225.440
|% -0,15
|
|PETKM
|4,79
|4.810.865.290
|% 5,51
|
|ODAS
|3,72
|1.672.873.488
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,05
|1.334.744.356
|% 9,32
|
|EKGYO
|1,89
|591.815.931
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.263.166
|% 3,51
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9289
|7,9350
|% 0,20
|
|Euro
|9,3322
|9,3404
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2964
|10,3481
|% 0,82
|
|Frank
|8,6598
|8,7120
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|26,55
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|12,85
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,10
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,03
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:43ZOREN
Yüzde 8.96 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 810, 975 adet işlem
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15:42AYEN
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381, 527 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 09 artarak (% 0.55 ) 1, 304
-
15:41XU100
Endeks 1, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 966.00 milyon TL de
-
15:41AKSEN
Yüzde 6.51 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 443, 554 adet işlem