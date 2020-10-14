***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 14:22
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TCC Fon 2020 3. Çeyrek Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.232,44 % 0,003 % 0,01 % 342
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.110.284,85 % 0,0315 % 1,5922 % 5.054,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881528
BIST
15:401.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.185
En Düşük
1.173
15:407,9297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:409,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:40486,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,74
|Açılış
|: 486,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ESEN
|12,43
|1.035.009
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|127.888.742
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.464.113
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.675.988
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.174
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|4.877.798.753
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,80
|2.210.683.333
|% 4,49
|
|ODAS
|3,72
|1.689.737.001
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,05
|1.353.381.121
|% 9,32
|
|SISE
|6,75
|748.837.654
|% 0,15
|
|PETKM
|4,81
|4.877.798.753
|% 5,95
|
|ODAS
|3,72
|1.689.737.001
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,05
|1.353.381.121
|% 9,32
|
|EKGYO
|1,90
|631.693.424
|% -0,52
|
|TSKB
|1,18
|287.588.606
|% 3,51
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9251
|7,9297
|% 0,13
|
|Euro
|9,3250
|9,3311
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3007
|10,3523
|% 0,86
|
|Frank
|8,6540
|8,7061
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1087
|2,1193
|% 0,19
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|17,47
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|34,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|24,45
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|11,83
|
|Çeyrek
|776
|793
|5,92
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,09
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,07
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:51XU100
Endeks 1, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 23, 394.00 milyon TL de
-
15:51VKFYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 798, 243 adet işlem
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15:50CUSAN
Yüzde 7.35 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 279, 860 adet işlem
-
15:48YAYLA
Yüzde 5.44 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 822, 442 adet işlem
-
15:47DOBUR
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 305 adet işlem