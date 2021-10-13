***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 19:27
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3 ÇEYREK ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE VARLIK ALIM SATIMLARI BİLDİRİMİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 74.865,71 % 0,00978 % 0,0811 % 829,74
BCG PARTNERS MENKUL DEGERLER 249.174,42 % 0,02 % 2.700 % 1.349,81
MEKSA YATIRIM MENKUL DEGERLER 422.227,48 % 0,02 % 0,4575 % 2.287,52
YATIRIM FİNANSNMAN MENKUL DEGERLER 121.863,66 % 0,01623 % 0,132 % 813,79
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER 79.185,76 % 0,04 % 0,0858 % 214,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970484
BIST