***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCB FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,03Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti649Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri4.430,89 % 0,03Fon Yönetim Ücreti68.993,96 % 0,44Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu789,23 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu730,8Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.068,86 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.718,6 % 0,01TOPLAM GİDERLER83.275,54 % 0,53DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.549.658,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924562BIST