***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 20:44
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
TCD FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
4.602
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
6.409
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
267.695,66 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
5.247.415,82 % 0,49
Hisse Senedi Komisyonu
369.369,69 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
1.035,52
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.837,7
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
338,95
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
207.291,7 % 0,02
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
Türev Araçlar Komisyonu
755.421,32 % 0,07
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
208.656,06 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
7.080.446,62 % 0,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.063.951.074,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924564
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1257
18:059,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05460,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,73
|Açılış
|: 460,04
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1351
|8,1502
|% 0,05
|
|Euro
|9,6987
|9,7289
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,1510
|11,2069
|% -0,10
|
|Frank
|8,7781
|8,8310
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1649
|2,1758
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,16
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,73
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,18
|