***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCD FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti6.409Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri267.695,66 % 0,03Fon Yönetim Ücreti5.247.415,82 % 0,49Hisse Senedi Komisyonu369.369,69 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu1.035,52Gecelik Ters Repo Komisyonu11.837,7Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu338,95Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu207.291,7 % 0,02Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu755.421,32 % 0,07Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler208.656,06 % 0,02TOPLAM GİDERLER7.080.446,62 % 0,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.063.951.074,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924564BIST