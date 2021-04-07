***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCI FON 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.602Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.960Alınan Kredi Faizleri51.530,06 % 0,01Saklama Ücretleri131.886,15 % 0,02Fon Yönetim Ücreti4.162.322,51 % 0,75Hisse Senedi Komisyonu2.168.823,94 % 0,39Tahvil Bono Komisyonu91,53Gecelik Ters Repo Komisyonu60.202,8 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu4.166,9Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar292,2Türev Araçlar Komisyonu2.775.355,65 % 0,49Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler29.637,95 % 0,01TOPLAM GİDERLER9.392.871,69 % 1,67DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ562.626.875,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/92